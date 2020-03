Prijzen varkensketen ondanks daling ongekend hoog

De indexprijzen in de varkensketen lieten in januari een lichte daling zien. Ondanks dat blijven de prijzen op een ongekend hoog niveau liggen, blijkt uit cijfers van Agrimatie van Wageningen Economic Research.

De af-boerderijprijs staat voor januari op 149,7 punten, in december was dat nog 161,1. De producentenprijs geeft ten opzichte van december 5 punten toe naar 143,7 en de consumentenprijs daalt met 2,5 punten naar 108,8.

Vraag naar varkensvlees blijft

Januari is na de feestdagen traditioneel een maand waarin de prijzen dalen. De verwachting is dan ook dat de indexprijzen voor februari weer oplopen, waarmee de lijn van de handel gevolgd wordt. Wat het effect van de corona-uitbraak wordt, is nog afwachten. Momenteel dalen de opbrengstprijzen voor varkens, maar de wereldwijde vraag naar varkensvlees blijft.

In vergelijking met de afgelopen jaren is het prijsniveau ongekend hoog. Een jaar geleden lag de boerenprijsindex nog 42,8% lager, de producentenprijs 32,9% en de consumentenprijs 4,2%. Om tot een vergelijkbaar prijsniveau te komen, moet terug gegaan worden naar 2017.