Factuur diergezondheidsfonds zit er aan te komen

Varkenshouders krijgen deze week de factuur voor het diergezondheidsfonds in de bus.

De hoogte van de heffing is gebaseerd op het aantal dieren dat een varkenshouder in het afgelopen jaar afleverde. Basis voor de berekening zijn de meldingen in het I&R/VVL-systeem.

Acht miljoen euro

De varkenshouderij dient € 8 miljoen bij elkaar te brengen. Dit geld is bedoeld om de vaste kosten van het fonds mee te betalen en om reserves op te bouwen. Bij een uitbraak van een meldingsplichtige ziekte beurt een gedupeerde varkenshouder compensatie uit het noodfonds.

Verbetering bioveiligheid

De POV schrijft dat zij achter de afspraken staat over het diergezondheidsfonds en het betalen van deze vorm van verzekeringspremie. De POV vraagt haar leden de bioveiligheid verder te verbeteren, zodat de risico’s afnemen en de heffing voor dit fonds omlaag kan.