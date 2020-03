Chinees instituut: nieuw AVP-vaccin is effectief

Het toonaangevende Chinese veterinair onderszoeksinstituut in Harbin meldt dat het een vaccin heeft ontwikkeld tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). Naar eigen zeggen zou het in testen ‘veilig’ en ‘effectief’ zijn. Om dat te bereiken moesten de onderzoekers zeven gensegmenten in het virus verwijderen.

De ontdekking werd bekendgemaakt in een artikel in Science China Life Sciences. Het instituut, dat onderdeel uitmaakt van de Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), zegt dat de verwijdering van de segmenten leidde tot een levend vaccin met verminderde virulentie.

In een artikel op de website van het instituut staat: “Het vaccin is momenteel het meest veelbelovende vaccin voor industriële toepassingen.” Het artikel vermeldt niet wanneer er een commercieel vaccin beschikbaar is.

Gensegmenten verwijderd

De onderzoekers gingen uit van de eerste geïsoleerde variant van het virus in China; dit staat bekend onder de naam HLJ/18. Vervolgens creëerden ze een aantal varianten van het virus door hier en daar gensegmenten te verwijderen. In totaal zes verschillende varianten werden zo getest. Na verschillende rondes werd een virusvariant met zeven verwijderde gensegmenten uitgekozen, omdat dit beantwoordde aan de veiligheidsstandaarden voor levende vaccins. Het onderzoek omvatte verschillende ronden en ook werd het uitgeprobeerd op zeugen.

‘Virus kan niet vermenigvuldigen in organen’

“Zelfs nadat het nieuw ontworpen vaccin was toegediend aan varkens in de hoogste doseringen, kon het virus zich niet vermenigvuldigen in organen en vermenigvuldigde zich slechts een beetje in sommige lymfeklieren. Het was volledig uit het lichaam gewerkt na circa twee weken en bleef niet permanent in het lichaam.”

Het vaccin zorgt ook voor bescherming voor dragende zeugen, volgens de onderzoekers. “Vaccinatie in vroege dracht, late dracht en daartussenin leidde niet tot abortus. De hoeveelheid geboren biggen na vaccinering was niet anders dan die vanuit de controlegroep zonder inenting.”

Veilig en effectief

In hun werk concluderen de onderzoekers dat HLJ/-18-7GD een veilig en effectief vaccin tegen AVP is. Ze verwachten dat het daarom een belangrijke rol gaat spelen in het onder controle brengen van de verspreiding van AVP -virus.