Varkensvleesexport stijgt naar recordhoogte

De EU-lidstaten voerden samen 4,74 miljoen ton varkensvlees uit in 2019. Het grootste volume in de afgelopen jaren.

De varkensvleesexport liep als een trein in 2019. De EU voerde afgelopen jaar 20,2% meer varkensvlees uit dan in 2018. Het totale volume in 2019 komt uit op 4,74 miljoen ton.

Van het totale exportvolume in 2019 neemt China iets meer dan de helft af. De uitvoer naar China stijgt in 2019 met 78% ten opzichte van het voorgaande jaar. Andere belangrijke bestemmingen in 2019 voor Europees varkensvlees zijn Japan (456.735 ton), Zuid-Korea (266.989 ton) en de Filipijnen (228.789 ton). De uitvoer naar Zuid-Korea en de Filipijnen daalde afgelopen jaar wel flink, respectievelijk 22,6% en 20,7%.

Omzet in euro‘s

Door de Chinese varkensvleeshonger komt er ook veel meer geld binnen. De totale waarde van de export bedraagt € 10,2 miljard in 2019. Dat is 40% meer dan het jaar ervoor. In euro’s gemeten gaat 47,3% van de omzet naar China.