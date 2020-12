Varkensprijs blijft onveranderd

De varkensprijs zet ook deze week zijn stabiele koers voort.

Vion noteert voor de vijfde week op rij € 1,32 (€ 1,211 ex btw) per kilo geslacht gewicht. Ook de DCA Beursprijs blijft gelijk op € 1,20 per kilo. Door het grote aanbod van varkens kwamen de noteringen in aanloop naar kerst niet in beweging. Doordat de vleesafzet verder deze week en volgende week moeizamer gaat, waarschuwden slachterijen voor een mogelijke prijsdaling. Dat gebeurt dus niet.

De noteringen voor vleesonderdelen zijn stabiel. Bovendien is het aantal slachtingen deze en volgende week lager waardoor slachterijen minder varkens af hoeven te rekenen.