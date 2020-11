Beter Leven-stallen uitgerust met brandalert

Samen met de Beter Leven-boeren, een verzekeraar en dataspecialisten start Vion een project om varkensstallen brandveiliger te maken.

Bij twintig varkenshouders wordt een jaar lang ervaring opgedaan met Stal Elektra Alert (SEA). SEA werkt met sensoren om de temperatuur te volgen op cruciale plekken van de elektrische installatie. Het gaat dan om de meterkast en schakel- en verdeelkasten. De varkenshouder krijgt een waarschuwing als de temperatuur te hoog oploopt en dus brand dreigt.

Brand in de kiem smoren

Er is gestart met meten en het verzamelen van data. Dit moet de initiatiefnemers inzicht geven in wat de kritieke temperatuur is waarbij het risico op brand ontstaat. Op dat moment moet de varkenshouder een alert krijgen en kan brand in de kiem worden gesmoord.

Hoofdrol voor sensoren

Met SEA voegt Vion een nieuwe element toe aan zijn Beter Leven-keten. Twee jaar geleden is gestart met het project Meten is Weten. Daarbij wordt met gebruik van sensoren continu het stalklimaat gemonitord. De nieuwe proef borduurt verder op het stalklimaatproject en daarbij wordt gebruikgemaakt van de reeds aanwezige techniek. Het nieuwe project wordt mede gefinancierd met PPS-geld (publiek private samenwerking, red.) uit het topsectorenbeleid van de overheid.