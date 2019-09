Roemenië ruimt 20 duizend varkens wegens AVP

Op 2 grote boerderijen heeft Roemenië in totaal ruim 20.000 varkens moeten ruimen vanwege Afrikaanse varkenspest (AVP) in de afgelopen tijd.

Uit berichtgeving aan de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) blijkt dat op 2 september, een boerderij in Tufeşti, in het district Brăila, in oostelijk Roemenië getroffen werd. Twee van de 16.195 aanwezige varkens stierven. Na onderzoek bleek het hier om AVP te gaan, waarna de hele boerderij moest worden geruimd.

Eenzelfde lot overkwam een boerderij met 4.784 varkens in Floroaica, in het district Călăraşi, hemelsbreed zo’n 85 kilometer ten zuiden van de andere boerderij. Daar bezweken vanaf 4 september 3 dieren, waarna de overige dieren werden geruimd.

Situatie Roemenië het ergst

Van alle landen in de EU die besmet zijn met AVP is de situatie in Roemenië het ergst. Schattingen omtrent ruimingen lopen uiteen. Op basis van cijfers van de OIE loopt het totaal aantal geruimde dieren vanwege AVP in totaal inmiddels tegen de 400.000.