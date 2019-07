Eerste geteste vaccins tegen AVP veelbelovend

In Vietnam zijn zijn de eerste testen gedaan met een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Dit meldt Animal Health Online op basis van berichtgeving van het Vietnam News Agency. Het vaccin is ontwikkeld door de nationale landbouwuniversiteit en is zowel in het laboratorium als in de praktijk op 3 bedrijven ingezet. In het eerste onderzoek blijven 31 van de 33 gevaccineerde varkens gezond, ondanks dat ze in dezelfde ruimte stonden als zieke varkens. De Vietnamese minister van landbouw Nguyen Xuan Cuong uitte zich positief: “Ik denk dat we op de goede weg zijn en we binnenkort een vaccin zullen hebben.”

De ontwikkeling van een vaccin is volgens deskundigen lastig omdat het een ingewikkeld virus is dat zich met behulp van eiwitten richt op de primaire afweercellen van het varken.