Aangepast brijrantsoen door tekort aan aardappelstoomschillen

Er is een tekort aan aardappelstoomschillen op de markt, waardoor varkenshouders het brijrantsoen moeten bijstellen en aanvullen met alternatieve producten.

Dit veroorzaakt een stijging van de kosten van het brijrantsoen. Een alternatief voor aardappelstoomschillen is tarwezetmeel, maar ook van dit product is het aanbod niet groot. Losse grondstoffen zoals tarwe, mais en gerst zijn een alternatief, waarbij gelet moet worden op de homogeniteit van het rantsoen. Ook zorgt tarwegistconcentraat voor een homogener brijrantsoen. Aanvullend voer is wel altijd voorhanden via veevoerleveranciers.

Effect van droogte

De effecten van de hete zomer en droogte in 2018 zijn ook nu nog merkbaar. De aardappeloogst is vorig jaar flink tegengevallen, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Hendrie Sonder, adviseur bij Van Triest Veevoeders, geeft aan dat varkenshouders momenteel 50% van de normale hoeveelheid aardappelstoomschillen geleverd krijgen. “Vaste klanten zijn in mei ingelicht en krijgen geleverd, nieuwe klanten moeten wachten tot augustus”, aldus Sonder.

Duitsland

De fabrieken in Duitsland zijn altijd in juli 4 weken gesloten wegens vakantie. Dit jaar werden er in mei al minder aardappelstoomschillen geproduceerd en werd op 23 juni de laatste vracht afgeleverd vanuit een aardappelfabriek in Duisland. In Nederland gaat de verwerking maar mondjesmaat door en de verwerking van nieuwe aardappeloogst zal weer begin augustus beginnen. In Europa zijn er in totaal 8% meer aardappelen gepoot dit jaar, maar door droogte schatten Duitse boeren in dat er nu al 10% minder opbrengst zal zijn.

Meest gebruikte natte bijproducten

In 2017 kwam 700.000 ton aardappelstoomschillen op de markt. Het is een van de meest gebruikte natte bijproducten in de varkenssector, die 90% hiervan afneemt. Aardappelstoomschillen zorgen voor homogeniteit en zetmeelaanvulling in het brijrantsoen van de varkens. Sonder merkt op dat ook in de rundveesector steeds meer interesse is voor aardappelstoomschillen als aanvulling in een rantsoen met mais van mindere kwaliteit. Om het zetmeeltekort op te vangen, worden aardappelstoomschillen ingezet. Ook worden aardappelstoomschillen in het rantsoen ingezet om het uitselecteren van voer door de koeien te beperken.