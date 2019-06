Varkensbedrijf Van Sleuwen in Boxtel vrijgegeven

Het varkensbedrijf van Van Sleuwen in Boxtel is op woensdag 5 juni weer vrijgegeven en mag weer varkens af- en aanvoeren. Er zijn geen klinische ziekteverschijnselen bij de varkens aangetroffen en er zijn bij het bloedonderzoek geen antistoffen van wettelijk aangifteplichte ziekten aangetoond.

Op 13 mei zijn actievoerders, die uit de hele wereld kwamen, het zeugenbedrijf binnengedrongen. Omdat de actievoerders niet de juiste hygiënemaatregelen toepasten, was er vrees voor insleep van dierziekten. Op de dag van de inval hebben de varkenshouder, de bedrijfsdierenarts en de NVWA afgesproken dat het zeugenbedrijf 3 weken geen dieren zou af- en aanvoeren om een besmetting van een aangifteplichtige dierziekte uit te sluiten.

Klinische controles

Na meerdere klinische controles en bloedonderzoek in de afgelopen 3 weken heeft de NVWA geconcludeerd dat er geen ziekteverschijnselen en geen antistoffen van aangifteplichtige ziektes op het varkensbedrijf zijn aangetroffen. Jeroen van Sleuwen had zelf al wel verwacht dat de uitslagen goed zouden uitpakken omdat er geen klinische ziekteverschijnselen bij de dieren te zien waren, maar noemt het desondanks goed nieuws. Ook voor de sector zou het grote problemen geven als er een aangifteplichtige ziekte geconstateerd zou zijn.

Eerste biggen vervoerd

Op de dag van het goede nieuws heeft van Sleuwen meteen de eerste biggen van een aantal weekgroepen weer kunnen vervoeren naar de vleesvarkenslocaties. De tijdelijke opvang van de gespeende biggen op het zeugenbedrijf heeft geen problemen opgeleverd, aldus van Sleuwen, die blij is dat ze weer over kunnen gaan tot een normale gang van werken. Wat de uiteindelijke schade is, mede doordat de inval op de inseminatiedag was, zal over 4 maanden pas echt blijken.

Monitoring

Het specialistenteam, bestaande uit Gezondheidsdienst voor Dieren, bedrijfsdierenarts en de NVWA heeft de extra monitoring per direct beëindigd. Tijdens de monitoring is er gekeken naar verschijnselen van Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer, de ziekte van Aujeszky en Swine Vesiculair Disease (blaasjesziekte). Tijdens het laatste bezoek is er bij 60 dieren bloed afgenomen om uit te sluiten of er antistoffen aanwezig waren van deze aangifteplichtige ziekten.