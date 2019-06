NVWA haalt teugels bij hokverrijking aan

NVWA gaat voortaan schriftelijke waarschuwingen uitdelen als het verrijkingsmateriaal in varkenshokken niet voldoet. Op een later moment volgt een herinspectie.

De kosten van de hercontrole zijn voor rekening van de varkenshouder, laat de dienst via Twitter weten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begint deze maand met het sturen van schriftelijke waarschuwingen. Daar gaat het mee door tot september. Vanaf dat moment kan de NVWA een boete opleggen als het speelmateriaal in de varkenshokken niet voldoet.

Varkens dienen continu te beschikken over genoeg en goed speelmateriaal, schrijft NVWA. In een brochure die is ontwikkeld door Wageningen UR staat vermeld aan welke eisen het afleidingsmateriaal moet voldoen. In totaal zijn er 9 criteria waaraan het moet voldoen.

Veel onduidelijkheid merkt POV

In een reactie geeft POV-voorzitter Linda Janssen aan dat onder varkenshouders nog veel onduidelijkheid bestaat over hokverrijking en welke eisen daarvoor gelden. De brochure van Wageningen UR laat volgens Janssen veel ruimte over voor interpretatie en geeft dus niet expliciet aan wat van de varkenshouder wordt verwacht. POV wil daarover met NVWA in gesprek.

In het bericht van NVWA staat dat zeugen in het kraamhok een week voor het werpen moeten beschikken over nestmateriaal. Dat mag stro zijn, of een jute zak bij de kop van zeug. Het nestbouwmateriaal moet goed bereikbaar en bruikbaar zijn. Dit is tevens een Europese eis.