Slachterij moet ketenregisseur worden

De varkensketen heeft een ketenregisseur nodig. Dat vinden varkenshouders. Wie pakt deze rol op?

Tijdens de jaarbijeenkomst van Topigs op 27 mei in Burgers Zoo in Arnhem gaf een groot deel van de varkenshouders aan dat zij die rol voor de slachterijen weggelegd zien. De slachterij kent de afnemer in de vorm van consument en buitenland het beste en moet daarom de regie in samenwerking naar zich toe trekken.

Vion lijkt die rol wel op zich te willen nemen. Ronald Lotgerink, CEO van Vion Food Group, riep de sector op om meer te gaan samenwerken en afspraken te maken. Hoe de samenwerking er precies moet gaan uitzien werd niet duidelijk.

Er wordt nadrukkelijk naar de integratiestructuur van de kalverhouderij gekeken, maar die is volgens Erik Fernhout, directeur van Denkavit Italië, niet zaligmakend. Fernhout verwacht dat een dergelijke structuur voor de varkenshouderij niet werkt.

Prijsafspraken maken voor langere termijn

Meer afspraken voor een langere termijn zijn voor Lotgerink niet uitgesloten. Varkenshouders zijn niet gewend prijsafspraken op langere termijn te maken, maar deze zouden wel meer rust en zekerheid geven.

Meer data delen

Meer samenwerking betekent ook meer data delen. Varkenshouders zijn daarvoor huiverig, omdat ze willen weten waar hun gegevens terechtkomen en wat ermee wordt gedaan.

Meer transparantie

De ketenregisseur moet ook meer transparantie voor zijn rekening nemen, menen varkenshouders. Alle partijen moeten precies weten wat er gebeurt en hoeveel geld er bij de verschillende partijen blijft hangen.

Fernhout waarschuwde de aanwezige varkenshouders dat ketensamenwerking alleen werkt als de hele sector verantwoordelijkheid neemt en niet naar elkaar blijft kijken.