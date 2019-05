Gemeenteraad Boxtel verafschuwt stalbezetting

De gemeenteraad van Boxtel praat aanstaande dinsdag 28 mei over de stalbezetting van het varkensbedrijf van Sleuwen.

De gemeente spreekt over een gewelddadige overval. Iedereen is welkom om de raadsvergadering bij te wonen. Voorafgaand aan de vergadering, tot 24 uur, is er gelegenheid om in te spreken.

Vragen

Al snel na de stalbezetting stelde de lokale partij Balans schriftelijke vragen aan de gemeente. Zij vragen zich vooral af waarom het zo lang duurde voordat er ingegrepen werd. Ook wil de fractie weten hoe er vanuit de gemeente verantwoordelijkheid is genomen bij het begin van de actie en naar het verdere verloop.