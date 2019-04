Rabo: optimisme en onzekerheid

Optimisme en onzekerheid vieren hoogtij in de varkenshouderij. Dat schrijft Rabobank in een nieuwe varkensupdate. De wereldwijde gestegen vraag naar varkensvlees zorgt voor oplopende prijzen, terwijl het aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest nog altijd toeneemt.

In China worden nog wekelijks nieuwe AVP-uitbraken gemeld. Dat maakt het volgens Rabobank moeilijk in te schatten in hoeverre de Chinese productie werkelijk daalt. Rabobank verwacht op basis van de huidige situatie dat de productie 25 tot 35 % lager uitvalt dan in 2018. Dit komt overeen met een afname van minimaal 13 miljoen ton varkensvlees en bijproducten. Volgens de bank duurt het meerdere jaren voordat China weer het zelfvoorzieningsniveau van 95 % haalt. Als gevolg van de oplopende vleesprijzen zal de consumptie ervan afnemen in China, zo verwachten Rabo-analisten.

Zeugenhouderij profiteert van biggenprijs

Rabobank verwacht dat de zeugenhouderij net als in 2016 en 2017 profiteert van een bovengemiddelde biggenprijs. Volgens de bank is het echter zaak realistisch te blijven. Bij een hoge marktvraag en beperkte aanvoer wordt er gezocht naar andere vleessoorten. Een eventuele uitbraak van AVP kan de situatie bovendien op zijn kop zetten. Het risico op een uitbraak van AVP in Nederland en/of Duitsland is een zorg en vraagt dan ook om alertheid van de hele productieketen, aldus de bank.

Ander evenwicht in toekomst

Wereldwijd gezien verwacht Rabobank dat bedrijven met een lagere kostprijs meer profiteren en zich sterker ontwikkelen. Dit zal in de toekomst leiden tot een ander evenwicht met grotere verschillen binnen de EU, zo verwacht de bank. Na herstel van de productie in China zal bij de verschillende continenten het niveau van zelfvoorziening zijn gestegen, waardoor de export vanuit de EU onder druk komt te staan.