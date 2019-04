PRRS-speekselonderzoek van start

Onlangs zijn bij varkenshouder Anne Pippel in het Gelderse Haaften monsters afgenomen in het kader van een PRRS-speekselonderzoek van farmaceut Zoetis.

Varkenshouders kunnen gratis deelnemen aan dit zogenoemde PRRS-prevalentieonderzoek 2019. Het onderzoek wordt door Zoetis uitgevoerd in samenwerking met GD. Het doel is de circulatie van vroege PRRS in kaart te brengen.

Met behulp van kauwtouwen worden speekselmonsters afgenomen. - Foto: Zoetis

Representatief beeld van PRRS-prevalentie

Varkenshouders die (gedeeltelijk) gesloten zijn, zich richten op vermeerdering of (sub)fokkerij kunnen zich rechtstreeks aanmelden via het inschrijfformulier. “We willen een representatief beeld creëren van PRRS-prevalentie in de biggenopfok in Nederland. Op bedrijven waar sprake blijkt te zijn van een vroege infectie, is het belangrijk te achterhalen of de biggen viremisch geboren worden en daar je plan van aanpak op af te stemmen”, zo zegt Zoetis-varkensdierenarts Anke Verhaegen.

‘‘We willen een representatief beeld creëren van PRRS-prevalentie in de biggenopfok in Nederland', aldus Zoetis-varkensdierenarts Anke Verhaegen, die hier de hand schudt van varkenshouder Anne Pippel (rechts). - Foto: Zoetis

Monsternamepakket met kauwtouwen

Per varkensbedrijf worden 4 speekselmonsters uit 2 verschillende leeftijdsgroepen genomen en door GD onderzocht met PCR. Zoetis zorgt voor een monsternamepakket met kauwtouwen en het bijhorende inzendformulier voor het laboratorium, komt waar nodig de monsters afnemen en neemt de kosten voor het labonderzoek voor haar rekening. Na afloop ontvangen zowel de varkenshouder als de bedrijfsdierenarts de uitslag.

Het PRRS-prevalentieonderzoek staat open voor de eerste 100 professionele varkensbedrijven in Nederland, tot uiterlijk 31 mei 2019. Een kwart van de beschikbare plaatsen is inmiddels vervuld.