POV lanceert bigvitaliteitsindex

De werkgroep bigvitaliteit van de POV lanceert dit jaar de bigvitaliteitsindex.

Dit is een app om de bigvitaliteit van zeugenbedrijven te vergelijken met het gemiddelde. De app krijgt een schematische opbouw en biedt aanbevelingen om de bigvitaliteit te verbeteren. De aanbevolen maatregelen die een zeugenhouder kan doen, worden vertaald in euro‘s. Dit vertelt Arno Joosten, manager adviesteam van Topigs Norsvin en tevens lid van de werkgroep bigvitaliteit van de POV tijdens een event van voerbedrijf Provimi over bigvitaliteit.

Minder uitval

Voorafgaand aan deze mededeling vertelt Joosten over bigvitaliteit in relatie tot de fokkerij. Hij betoogt dat in aanleg de Topigs Norsvin-zeugen in staat zijn een hoger percentage biggen groot te brengen dan 5 jaar geleden. De uitval zakt overigens sterker bij de TN70-zeug dan bij de Topigs 20-zeug. Tot 1,5% is de uitval gezakt.

Eerste inseminatie

Van groot belang op de bigvitaliteit en de biggenuitval is het gewicht en de leeftijd van een zeug bij eerste inseminatie. Dan dient de zeug tussen 160 en 180 kilo te wegen en 8 à 9 maanden oud te zijn. Een lichte gelt is schadelijker dan een te zware gelt, betoogt Joosten. Het gewicht van een gelt bij inseminatie heeft de hele levensduur van de zeugen invloed op de productie en bigvitaliteit. Lichte gelten geven minder en minder vitale biggen. Te zware gelten leiden tot meer doodgeboren biggen, vooral vanaf worp 4.

Gewichtsontwikkeling van zeug in dracht

Een tweede punt dat van groot belang is op de productie en bigvitaliteit, is de gewichtsontwikkeling van de zeug in de dracht. De groei dient zo lineair mogelijk te ontwikkelen. In de eerste 5 weken van de dracht dient een zeug 20 kilo zwaarder te worden. Tijdens de hele dracht is dat minimaal 70 kilo, zegt Joosten. Joosten adviseert in ieder geval de gelten juist te voeren en op juiste gewicht en leeftijd te insemineren. Dat heeft direct invloed op de bigvitaliteit én de productie. Een heel belangrijk ander punt voor de bigvitaliteit is de gewichtstoename in de dracht.