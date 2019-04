‘Actie nodig om trots te blijven op varkenssector’

Om bestaansrecht te houden moet de varkenssector nu actie ondernemen richting de toekomst.

Dit zei Johan Schuttert, commercieel directeur van Agruniek Rijnvallei (AR) tijdens een bijeenkomst op donderdag 28 maart.

Couperen

Als voorbeeld haalt Schuttert het couperen aan. “Wat hebben we nu echt gedaan om varkens te kunnen houden mét lange staarten? Met alleen een ander voer red je dat niet, ook de fokkerij heeft hierin een grote rol te vervullen.”

Kijk naar andere sectoren en leer daarvan

Marktgerichte ketens

Maatschappelijke druk is een uitdaging. Het is niet verstandig om deze te negeren, aldus Schuttert. Hij roept op actief bezig te gaan met nieuwe marktgerichte ketens en een betere samenwerking. Schuttert: “Kijk naar andere sectoren en leer daarvan! De nertsenhouderij is de strijd juridisch aangegaan, en verloor. De kalverhouderij ging in overleg met de dierenbescherming over op groepshuisvesting. Ook de legpluimveesector maakte de omslag al met Freiland, waarbij de kippen naar buiten kunnen. De varkenssector is nu aan zet om trots te blijven.”