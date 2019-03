Wakker Dier pusht Hamletz voor Agrarisch Ondernemer

Dierrechtenorganisatie Wakker Dier roept via Twitter volgers op om voor Hamletz te stemmen in de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het jaar.

In plaats van een groente- of fruitteler te steunen wil Wakker Dier het varkensbedrijf van Annechien ten Have naar de eerste plaats helpen.

Dierenwelzijn

Volgens een woordvoerder is Hamletz het toonbeeld van hoe Wakker Dier de varkenshouderij graag ziet: “Wij zijn helemaal fan van het bedrijf. Het is een bedrijf dat zijn nek uitsteekt voor dierinclusieve landbouw met veel oog voor dierwelzijn. Dit is toch wel de richting waarop wij willen zien dat de veehouderij zich ontwikkelt.” Donderdag 28 maart wordt duidelijk welk bedrijf de verkiezing wint.