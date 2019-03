Aantal AVP-besmettingen België naar 668

Het totaal aantal besmette wilde zwijnen in zuidelijk België is opgelopen tot 668.

Dat blijkt uit de wekelijkse update van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). In de afgelopen week werden er 23 nieuwe besmette karkassen gemeld.

Binnenste observatiezone uitgebreid

Opmerkelijk is de vondst van 5 besmette karkassen buiten de binnenste observatiezone. Deze zijn alle 5 gevonden in een bosrijk gebied ten noordwesten van de observatiezone; het verste karkas lag zo’n 1,5 kilometer daarbuiten. De binnenste observatiezone zal daarom waarschijnlijk worden uitgebreid.

Tintigny

4 van deze 5 dieren werden gevonden in de gemeente Tintigny, waar sowieso veel Afrikaanse varkenspest (AVP) voorkomt. In deze gemeente zijn in totaal al 168 dode dieren gevonden sinds de eerste uitbraken in september. Het vijfde karkas lag in de noordelijker gelegen gemeente Léglise, waar nu 8 besmette dieren zijn aangetroffen.

Minder dode dieren in maart

Maart blijft vooralsnog achter bij februari wat betreft het aantal dode wilde zwijnen. Over geheel februari werden 217 dode dieren geteld, wat neer komt op bijna 8 dieren per dag. In maart zijn tot op heden 43 gevallen gerapporteerd aan de OIE, grosso modo zo’n kleine 3 dieren per dag.

De Belgische autoriteiten melden overigens zelf dat de teller op 687 staat. Het verschil in telling houdt deels verband met de rapportagetijd aan de OIE.