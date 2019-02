Nederlandse zeugenstapel slinkt 9%

De Nederlandse zeugenstapel is in 2018 met 9% afgenomen. Vorig jaar lagen 970.000 fokzeugen in Nederlandse varkensstallen. In 2017 waren dat nog 1.066.000. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees statistisch bureau.

Met de afname van het aantal zeugen slonk ook het aantal biggen van 5.522.000 in 2017 naar 5.307.000 in 2018. Dat is een neergang van 3,9%. Het totale aantal varkens in Nederland nam vorig jaar met 2,9% af. In 2018 werden in ons land 11.934.000 varkens gehouden.

Het aantal varkens in de Europese Unie is in 2018 gedaald. Waren er in 2017 nog 150.257.000 varkens in de EU, vorig jaar waren dat er nog 148.766.000. Dat is een daling van 1%. Het aantal zeugen in de Europese Unie nam met 3% af, van 12.164.000 in 2017 naar 11.805.000 in 2018. Het aantal biggen in de EU daalde van 42.507.000 in 2017 naar 41.769.000 in 2018, een afname van 1,7%.

Minder varkens in de ‘grote varkenslanden’

Net als in Nederland kromp ook de varkensstapel in bekende varkenslanden als Polen (- 7,4%), Duitsland (- 4,1%) en Denemarken (- 1,5%). In Duitsland werden vorig jaar 26.441.000 varkens gehouden. In Denemarken lagen 12.642.000 varkens en in Polen ging het om 11.028.000 dieren. In Spanje, Frankrijk en België werden vorig jaar juist meer varkens gehouden dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2017 steeg het aantal dieren in Spanje met 3,9% naar 31.154.000, in Frankrijk met 2,7% naar 13.713.000 en in België met 1,7% naar 6.209.000.

In Europa telt Spanje verreweg de meeste varkens. In 2018 lagen er 2.502.000 zeugen, 1,9% meer dan in 2017. Het totale aantal biggen kwam er uit op 8.622.000, een toename van 3,1%.

De zeugenaantallen daalden in Duitsland met 3,8% naar 1,8 miljoen en in Denemarken met 1,3% naar 1,2 miljoen. In Frankrijk werden in 2018 ruim 1 miljoen zeugen geteld, 2% meer dan in 2017.