Schuttert investeert in speciale hygiënesluis voor chauffeurs

Handelshuis Schuttert investeerde op zijn vleesvarkenslocatie De Haarhoeve in Witharen (Ov.) in een speciale hygiënesluis voor chauffeurs. “Wij vinden het belangrijk dat chauffeurs kunnen douchen en hun eigen plek hebben om schone laarzen en een overall aan te trekken. Dat draagt bij aan een goede hygiëne en diergezondheid”, vertelt Johan Schuttert namens het handelsbedrijf.

Transport is en blijft volgens Schuttert een risicofactor voor het overdragen van ziektekiemen. Met een eigen hygiënesluis hoeft de chauffeur niet meer door de hygiënesluis die door de varkenshouder en zijn eventuele medewerkers wordt gebruikt. Extra hygiënesluis Op De Haarhoeve wordt sinds een jaar met een extra hygiënesluis gewerkt. “Dat bevalt ons prima. De varkens zijn gezond en de resultaten zijn prima. Dat komt natuurlijk niet alleen door die extra hygiënesluis. Maar die draagt in mijn ogen wel bij aan de algehele bedrijfshygiëne”, vertelt Schuttert, die aangeeft dat hij mogelijk op meer bedrijven een tweede hygiënesluis wil maken. “Dit gaan we misschien wel uitrollen. Wij lopen graag voorop in dit soort dingen, ook om zelf ervaring op te doen”, vertelt Schuttert. Eigen omkleedruimte Op De Haarhoeve worden 4.300 vleesvarkens gehouden. Het bedrijf is een van de 6 varkensbedrijven van Handelshuis Schuttert. Op nog een andere locatie is er voor chauffeurs een eigen omkleedruimte. “Ook op de andere 4 locaties hebben we de hygiënesluis goed voor elkaar. Maar daar delen chauffeurs de hygiënesluis met de medewerkers van het bedrijf.” Begeleiding Vanuit handelsperspectief doet Schuttert op varkensbedrijven ook aan begeleiding. “We motiveren bedrijven om goede hygiënemaatregelen te treffen. Op steeds meer bedrijven is het mogelijk om te douchen. Op de nodige vleesvarkensbedrijven valt nog een slag te maken.” Truck Cooking Schuttert investeerde alweer enkele jaren geleden in Truck Cooking, om biggenauto’s te desinfecteren en ziekteoverdracht tegen te gaan. Lees ook: Desinfecteren in heteluchtoven