Minder overtredingen bloedmonsters ziekte van Aujeszky

Sinds 2017 is het aantal overtredingen voor de bloedmonitoring van de ziekte van Aujeszky gedaald.

Waren er in 2016 gemiddeld 199 overtredingen per periode, in 2017 waren dit er gemiddeld 121 per periode. Dit is een daling van 39%. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Varkenshouders moeten iedere 4 maanden van ten minste 3 varkens bloedmonsters nemen.

Status ‘Vrij van Aujeszky’

De ziekte van Aujeszky is een besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij. Daarom is het belangrijk dat gecontroleerd wordt op de ziekte. Nederland is in 1980 begonnen met uitroeien van de ziekte. Op 1 januari 2009 heeft Nederland de officiële status ‘Vrij van Aujeszky’ binnen de EU gekregen. Sinds 2015 controleert RVO.nl of ondernemers zich aan de regels voor bloedmonitoring houden.

Vrijstelling bloedmonitoring

Varkenshouders die geen bloedmonsters laten nemen, kunnen van RVO.nl een dwangsom opgelegd krijgen. Ondernemers die in een periode van 4 maanden geen varkens houden (leegstand) of minder dan 31 varkens hebben, komen in aanmerking voor vrijstelling van bloedmonitoring.