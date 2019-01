Groeiend fenomeen: extreme agressie onder varkens

Wetenschappers maken zich zorgen over een groeiende trend in de varkenshouderij: die van extreme agressie onder varkens.

Om die reden nodigt een Schots onderzoeksinstituut varkensboeren van over de hele wereld uit om hun ervaringen te delen.

Agressie ook in statische groepen

Irene Camerlink, een Nederlandse onderzoeker naar varkenswelzijn en voorheen verbonden aan het Scottish Rural College (SRUC), laat weten dat agressie een tamelijk bekend gegeven is in dynamische groepen varkens, maar dat het zich nu in toenemende mate in statische groepen voor te doen. Ze vertelt: “Wat typerend is, is dat de groep een individu aanvalt door gericht te bijten. Het dier overlijdt meestal tussen een paar minuten en een uur.”

Huisvestingssystemen met een strobed

Momenteel is nog onduidelijk wat de onderliggende reden van het fenomeen kan zijn. Met gegevens van varkenshouderijen verspreid over de wereld lijkt genetica uit te sluiten, omdat het zich voordoet bij varkens van verschillende fokkerij-organisaties en rassen. Camerlink, inmiddels werkzaam voor de Veterinaire Universiteit in Wenen, zegt: “Het is waargenomen in groepen gelten, beren en gemengde samenstelling; het komt voor in zwakke en ook in gezonde dieren. Er is maar 1 factor die de boerderijen bindt: de meeste dode dieren komen voor in huisvestingssystemen met een strobed.”