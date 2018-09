Sinds kwart eeuw weer klassieke varkenspest in Japan

Voor de eerste keer in 26 jaar is klassieke varkenspest (KVP) opgedoken in Japan.

Dat is bevestigd door het Japanse ministerie van Landbouw. Als gevolg daarvan is alle export van varkensvlees opgeschort, laat Reuters weten. Vorig jaar exporteerde Japan voor bijna € 8 miljoen aan varkensvlees.

Uitbraak zondag bekend geworden

De uitbraak werd zondag wereldkundig gemaakt. Deze was vastgesteld op een boerderij in de stad Gifu in Midden-Japan. De varkens op de boerderij lieten ongewoon gedrag zien vanaf 3 september. Uiteindelijk stierven zo’n 80 dieren en werden 610 dieren afgemaakt. De boerderij is inmiddels gedesinfecteerd. Onduidelijk is nog hoe het virus het land heeft binnen kunnen komen.

Varkentje dat tekenen van KVP begint te vertonen, met name rode vlekken die langzaam over het lichaam opduiken. - Foto: Centre for Disease Control

Laatste uitbraak in 1992

De laatste uitbraak van KVP in Japan dateert van 1992, in de prefectuur Kunamoto, zo’n 800 kilometer ten zuidwesten van de huidige uitbraak. Het land heeft sindsdien hard gewerkt om gevrijwaard te zijn van KVP. Japan stopte met enten in 2000 en ontving de status ‘vrij van KVP’ in 2007.

Afrikaanse varkenspest

Klassieke varkenspest wordt veroorzaakt door een ander virus dan Afrikaanse varkenspest (AVP), die momenteel in China en Oost-Europa rondwaart. Beide ziektes zijn op het oog niet van elkaar te onderscheiden, maar worden veroorzaakt door verschillende virussen. Voor KVP is een vaccin beschikbaar, voor AVP niet.