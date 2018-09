België ruimt preventief varkens

Brussel betaalt helft mee van ruimingsactie. Inmiddels 9 everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest.

De federale landbouwminister in België laat alle varkens in de 10-kilometerzone, waar Afrikaanse varkenspest zit, ruimen. Het is nog niet bekend wanneer het preventief ruimen van de gehouden varkens van start gaat.

Schade varkensvleesketen

In een persbericht schrijft hij dat voor deze maatregel is gekozen om te voorkomen dat de varkensvleesketen grote schade oploopt. De kans daarop is zeer reëel, staat in het bericht. Minister Denis Ducarme van landbouw: “We moeten handelen om een economische sector te behouden die € 1,5 miljard per jaar vertegenwoordigt en bijna 15.000 directe banen.”

Overleg met voedselagentschap FAVV

Het is geen soloactie van Minister Ducarme. Zijn woordvoerder laat weten dat uitvoerig overleg is geweest met de Europese Commissie en het Belgische voedselagentschap (FAVV) voordat het besluit is genomen. De Europese commissie vergoedt maximaal de helft om de kosten van de actie te compenseren. De andere helft van het geld om de boerderijvarkens te euthanaseren komt van het nationale diergezondheidsfonds in België.

Woensdag wordt sector bijgepraat

Aanstaande woensdagochtend is een conferentie op het ministerie. Dan zal de minister zijn Vlaamse en Waalse ambtgenoten informeren over het besluit en de uitvoering daarvan. Dezelfde dag is er ook een bijeenkomst met de Belgische landbouwvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de mengvoer- en vleessector. Zij worden dan bijgepraat over de plannen van de minister.

Het gaat om overwegend kleinschalige bedrijven

Boerenvertegenwoordigers tevreden

Paul Cerpentier, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat, is tevreden over de voorgestelde maatregel van minister Ducarme. De boerenvertegenwoordigers hebben ook gevraagd om de varkens in de besmette zone te ruimen. Volgens Cerpentier zitten er 57 bedrijven in de 10-kilometerzone waar nu varkens liggen. Dit zijn overwegend kleinschalige bedrijven, zodat geen grote aantallen gehouden varkens worden afgemaakt. Een vijftal bedrijven is groter, maar dan nog kleinschalig in verhouding tot het gros van de varkensbedrijven in Vlaanderen en Nederland.