Deense varkensstapel bereikt record

De Deense varkensstapel is dit jaar met 3,3 % gegroeid.

Op de teldatum van 1 juli zijn 12,88 miljoen dieren geregistreerd. Niet eerder werden er afgelopen 10 jaar in Denemarken meer varkens geteld als dit jaar. De groei in dieraantallen is vooral in de vleesvarkens te zien. De aantallen varkens, vanaf 50 kilo, kende een groei van 4,8 % ten opzichte van 2017 en steeg naar 2.98 miljoen dieren. De zeugenstapel kende ook een behoorlijke groei, en steeg met 3,0 % naar 1,04 miljoen zeugen.

Export levende biggen en zeugen fors gegroeid

De export van levende biggen en zeugen heeft de laatste 10 jaar een vlucht genomen. Van de geproduceerde varkens was 23% bestemd voor de exportmarkt. Dit aandeel is in 2018 gestegen naar 45% van de geproduceerde varkens.