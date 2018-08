Afrikaanse varkenspest duikt op in China

Afrikaanse varkenspest (AVP) is voor het eerst opgedoken in China.

De wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) meldt dat een boerderij met 383 varkens is getroffen in de buurt van Shenyang, in de provincie Liaoning. Dat is een provincie in het noorden van China die grenst aan Noord-Korea. In totaal stierven 47 dieren op de boerderij, waarna de gehele boerderij is geruimd, zo staat in het rapport. Een noodplan is in werking gesteld.

Ruimingen en vervoersverbod

Volgens persbureau Reuters hebben de lokale autoriteiten uit voorzorg in totaal zo’n kleine 1.000 varkens geruimd in de omgeving om zo verdere verspreiding tegen te gaan. Ook heeft het Chinese landbouwministerie een vervoersverbod voor het gebied ingesteld en het voeren van voedselresten verboden.

Een besmet varken. Rode vlekken horen bij de karakteristieke kenmerken van AVP. - Foto: Lina Mur, Universidad Complutense Madrid

Grote gevolgen

Als de maatregelen niet afdoende zijn om de uitbraak onder controle te krijgen, kan dat grote gevolgen hebben. In Europa, waar AVP in Oost- en Midden-Europa is opgedoken in de afgelopen jaren, is het moeilijk gebleken om het virus onder controle te krijgen. Dit komt met name omdat het zich telkens verspreidt in de wilde-zwijnenpopulatie. Er wordt daarom in Europa gehamerd op het belang van biosecurity op varkensboerderijen. Juist biosecurity is vaak nog een probleem in China, met name waar het ‘backyard farms’ betreft, mensen op het platteland die 1 of meerdere varkens in de achtertuin houden. China is verreweg ’s werelds grootste varkensproducent met bijna een half miljard varkens. Dat is ongeveer de helft van de wereldpopulatie aan varkens.

Afrikaanse varkenspest lijkt in uiterlijke verschijningsvorm op klassieke varkenspest. De ziekte is vrijwel altijd dodelijk en er bestaat nog geen vaccin.