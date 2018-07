Varkenspest in Moldavië na voeren etensresten

Op een zogenoemde backyardfarm in Vulcanesti, in het westen van Moldavië vlak bij de grens met Roemenië, is Afrikaanse varkenspest vastgesteld.

Dat meldt OIE. 3 van de 14 dieren op het kleine bedrijf werden dood aangetroffen. De overige 11 varkens zijn geruimd. De besmetting is veroorzaakt doordat de varkenshouder zijn dieren besmette etensresten heeft gevoerd. Het voeren van swill komt nog veelvuldig voor op backyardfarms in deze regio. Meer gevallen van varkenspest in Roemenië Aan de andere kant van de grens, in Roemenië, grijpt Afrikaanse varkenspest flink om zich heen. Onlangs zijn 4 backyardfarms geruimd met in totaal 35 varkens. En in het noorden van het land, niet ver van de Hongaarse grens, is het virus aangetoond bij 2 dode wilde zwijnen in een natuurpark. Langzaam maar gestaag verspreidt de ziekte zich richting het binnenland van Roemenië als een olievlek vanuit de eerste haarden.