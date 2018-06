Zeug die veel drinkt krijgt zwaardere biggen

In de dracht wordt de wateropname van zeugen vaak beperkt, terwijl een goed drinkende zeug juist zwaardere biggen werpt.

Dat blijkt uit een onderzoek van varkensonderzoekscentrum SRC van Trouw Nutrition in Sint Anthonis.

De onderzoekers registreerden tijdens de hele dracht de individuele wateropname van 275 zeugen. Hierin troffen ze een grote variatie aan die uiteenliep van 2 liter tot 45 liter per dag. Ondanks die grote variatie had 50% van de zeugen een wateropname van 4 tot 10,5 liter per dag. Zeugen die tijdens de dracht meer water dronken kregen zwaardere biggen, 20,4 kg tegen 19,2 kilo bij zeugen met een lagere wateropname. Ook is de biestproductie hoger waardoor biggen beter opstarten. De voeropname werd niet beïnvloed omdat de zeugen beperkt gevoerd werden. Wel speelt de hogere wateropname een rol bij de afvoer van toxinen, transport van nutrienten en thermoregulatie van de zeug. Een ander gunstig effect op de hoge wateropname is dat het de kans op constipatie verlaagd, door de smeuïgere mest verloopt het geboorteproces gemakkelijker wat beter is voor de vitaliteit van de biggen.

Lactatie

Door de hogere wateropname start de zeug ook beter op in lactatie. De voeropname in de tweede week van de lactatie lag 600 gram per dag hoger dan bij de controlegroep en in de derde week was de voeropname nog 300 gram hoger. Dit is gunstig voor een volgende dracht. Veel lacterende zeugen vallen te veel af wat negatieve invloed heeft op de folikelkwaliteit voor de volgende worp.