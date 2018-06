Varkens met breuken ongewenst in vrachtwagen

Varkenshandelaar Aalt Posthouwer roept varkenshouders op om biggen met een breuk af te leveren als slachtbig.

“We moeten als sector onze verantwoordelijkheid nemen om welzijnsproblemen en de discussie hierover tijdens transport naar de slachterij te voorkomen”, aldus Posthouwer. De varkenshandelaar constateert dat er dit jaar meer dieren worden afgekeurd met als reden ‘breuk’ dan vorig jaar.

Risico’s varken met breuk

Een vleesvarken met een breuk op de vrachtwagen vormt een risicodier. De breuk kan beschadigen en daardoor kan het dier afgekeurd worden door de NVWA op de slachterij. Maar het is ernstiger als de breuk wordt opengetrapt in de vrachtwagen. De chauffeur die de varkens laadt, ziet de dieren alleen van boven en heeft geen tijd om hier extra op te letten. “Het is ook een verantwoordelijkheid van de varkenshouder zelf”, geeft Posthouwer aan.

Ook voor slachterijen is een varken met een breuk ongewenst, aldus de handelaar. De bandsnelheid op de slachterijen is te hoog om rekening te houden met de afwijkende dieren met een breuk. Als het misgaat en de darminhoud op het vlees terecht komt, dan wordt het vlees afgekeurd en is de rekening voor de slachterij.