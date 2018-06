Poolse varkenshouderij getroffen door varkenspest

Op een professionele Poolse zeugenhouderij met ongeveer 600 zeugen in de gemeente Orla in het oosten van Polen is Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld.

Dat maakt de werelddiergezondheidsorganisatie OIE bekend.

Tegen grens met Wit-Rusland

Het bedrijf ligt tegen de grens met Wit-Rusland in het gebied waar AVP zich voor het eerst manifesteerde in Polen in 2014. De dood van 2 varkens was aanleiding voor onderzoek. Bij 21 dieren is het virus aangetoond. Alle zeugen en biggen van het bedrijf zijn geruimd.

113e bedrijf sinds 2014

Dit is tot nu toe het grootste varkensbedrijf in Polen dat getroffen is door varkenspest. Het is het negende varkensbedrijf dat dit jaar besmet is geraakt en het 113e bedrijf sinds het eerste geval van varkenspest is geconstateerd bij wilde zwijnen in 2014.