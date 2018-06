POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) pakt het blootstellingsonderzoek collectief op voor haar leden.

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, controleert dit jaar voor het eerst op arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven. Daaronder valt ook de relatie tussen het stalklimaat en de gezondheid van mensen die in de stal werken. De bedrijven die bezocht zijn, krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Daarin wordt onderzocht welke handelingen en welke omstandigheden welke risico’s vormen voor de gezondheid van mensen.

Verwijzen naar POV

Door de diversiteit aan handelingen en wisselende omstandigheden kan een dergelijk onderzoek flink in de papieren lopen. Daarom wil de POV dit onderzoek collectief uitvoeren en voor alle leden laten gelden. De belangenorganisatie is hierover in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Stigas, vakbond FNV en verschillende onderzoeksbureaus. Varkenshouders die een inspectie krijgen en een blootstellingsonderzoek moeten laten uitvoeren, kunnen naar de POV verwijzen.