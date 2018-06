LTO en POV tekenen samenwerkingsovereenkomst

De kogel is door de kerk. De samenwerkingsovereenkomst tussen de Producenten Organisatie Varkenshouderij en LTO is getekend.

Op de POV-website staat dat de overeenkomst is onderschreven door LTO-Nederland, LTO-Noord, ZLTO, LLTB en de POV.

De POV is een zelfstandige vereniging die voortkomt uit de NVV en LTO-varkenshouderij en de belangen voor varkenshouders behartigt. De samenwerking met LTO is aangegaan voor de lokale belangenbehartiging, lobby in Brussel en uitwisseling van kennis.

Op Twitter schrijft POV-voorzitter Ingrid Jansen dat zij trots is op het eindresultaat en dat een langjarig en intensief traject is afgesloten.