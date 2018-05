Tomahawk van Vion ligt in het winkelschap

Het kant-en-klare stukje varkensvlees is nu te krijgen bij supermarktketen Nettorama.

Het nieuwe barbecueproduct van vleesverwerker Vion, de Tomahawk, ligt een maand na de introductie in het supermarktschap. Vion laat desgevraagd weten dat dit kant-en-klare stukje varkensvlees voor de barbecue is te krijgen bij supermarktketen Nettorama. Daar verkoopt het goed, geeft Vion aan. Vion verwacht dat de Tomahawk binnenkort ook bij andere supermarktketens in het schap komt te liggen. In het buitenland doet de Tomahawk het ook goed, volgens Vion. Dat geldt vooral voor Duitsland, Italië en Polen.

3 smaken

De Tomahawk is een kant-en-klaar product met bot dat uit de bovenkant van de varkensrug wordt gesneden. Het vlees is in 3 smaken verkrijgbaar en heeft de vorm van een tomahawk. Bijzonder aan het product is volgens Vion dat zij met de de Tomahawk onder eigen naam en merk een product lanceren.