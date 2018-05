POV en LTO akkoord over samenwerking

Volgens de Producenten Organisatie Varkenshouderij is de kogel door de kerk. De samenwerkingsovereenkomst met LTO wordt binnen twee weken getekend.

Er wordt momenteel naar een geschikte datum gezocht voor alle betrokkenen om de laatste handtekeningen te zetten. Na jaren van voorbereiding is na het zetten van deze handtekeningen één sectorale belangenbehartiger voor de varkenshouderij een feit.

LTO: geen commentaar

Bij LTO houdt men de kaken stijf op elkaar en wil men niets vertellen over de afronding van de fusie tussen de NVV en LTO-varkenshouderij, wat leidt tot de POV.

Contributienota

Zodra de overeenkomst is getekend, ontvangen de POV-leden een contributienota. Dat zei POV-voorzitter Ingrid Jansen in april tegen Boerderij. Het tekenen van de overeenkomst leek afgelopen maart onzeker. De LLTB, een van de vijf ondertekenaars, zei toen nooit te tekenen omdat het zelfbestuur van de Limburgers ernstig in het geding zou zijn na het aangaan van dit akkoord.