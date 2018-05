DCA-Markets lanceert nieuwe varkensprijsindex

DCA-Markets introduceert een varkensprijsindex voor Noord-West Europa.

Het doel van de index is om de transparantie in de markt voor varkens te vergroten en is ontwikkeld samen met Wageningen Economic Research. De ‘DCA Pig Index NW Europe’ is samengesteld uit de varkensprijzen in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Aantal geslachte varkens

De weging van een land in de Noord West Europese notering is gebaseerd op het aantal geslachte varkens. Naast 1 index voor deze 4 Europese landen, wordt ook een index per land berekend. Daarmee worden de verschillen tussen landen inzichtelijk en kunnen prijzen eenvoudig met elkaar worden vergeleken.

Relevante varkensprijzen

De index is samengesteld op basis van de meest relevante varkensprijzen per land.

De Nederlandse prijs bestaat voor 38% uit de Vion-notering, 25% uit de DCA-notering, 21% uit de notering van Van Rooi en de notering van Compaxo telt voor 16% mee.

De Duitse prijs is gebaseerd op de noteringen van Tönnies (37%), de VEZG-prijs (26%), Vion Duitsland (19%) en Westfleisch (18%).

De Deense prijs bestaat voor 88% uit de notering van Danish Crown en voor 12% uit de Tican notering.

De Belgische prijs bestaat voor de helft uit de Danis-notering en voor de helft uit de notering van de Belgium Porc Groep.

Slotstand vrijdags vastgesteld

Als referentie (100 punten) geldt de gemiddelde varkensprijs tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2018. Een index boven 100 punten betekent dat de varkensprijs hoger is dan gemiddeld in die jaren. De index wordt doorlopend berekend en gedurende de week gepubliceerd. De slotstand van die week wordt vrijdag vastgesteld.