Tönnies: wild zwijn exportstatus niet laten beïnvloeden

Clemens Tönnies: OIE moet een uitbraak van AVP onder wilde zwijnen niet gelijkstellen aan die onder productiedieren.

Volgens Tönnies is het over en uit voor de Duitse varkenshouderij als de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) een uitbraak van AVP onder wilde zwijnen gelijk blijft stellen aan die onder productiedieren. “Het is immers niet de vraag of, maar wanneer AVP onder wilde zwijnen in Duitsland uitbreekt”. Hij beziet dat met schrik. “Als het eerste wilde zwijn neergaat met AVP hebben we een immens probleem met de afzet van vlees in Azië.”

Aanpassing exportcertificaten nodig

Tönnies pleit ervoor de exportcertificaten aan te passen. Die vermelden nu de status voor alle varkens in een land, zowel de wilde zwijnen als die in de commerciële houderij. Hij zou graag zien dat deze certificaten alleen ingaan op de gezondheidsstatus van ’s lands productiedieren.

Naast varkenspest structurelere problemen

Tönnies ziet AVP als meest acute dreiging voor de Duitse varkenssector. Een structureler probleem is de dalende varkensvleesconsumptie in Noordwest-Europa. Die daalde in Duitsland in 10 jaar tijd van 44 naar 39 kilo per hoofd van de bevolking.

Een van de redenen daarvoor is dat de acceptatie van de varkenssector onder druk staat. “We moeten uitleggen hoe we het vlees produceren, onder welke randvoorwaarden. Voor onze ‘license to produce’ is uitleg van thema’s als castratie en huisvesting van groot belang, maar dat mag niet uitmonden in ideologische discussie, dat is heilloos.”

Als de acceptatie behouden blijft, voorziet Tönnies weinig belemmeringen voor winstgevende productie. “Wat hier wegvalt aan consumptie, wordt vele malen overtroffen door de vraagtoename elders in de wereld.”

Concepten in strijd tegen lage prijzen

Tönnies heeft wel moeite met de almaar dalende trend in de Europese prijs van het varkensvlees. “De prijs was decennialang de magneet om klanten te lokken. De prijs is nu zo laag dat retail, slachterij noch varkenshouder goed kan verdienen. We moeten die prijsspiraal zien te doorbreken.”

De meest kansrijke optie is volgens de slachterijvoorman productie van verschillende concepten voor de retailers. “De consument is bereid meer te betalen voor onderscheidende kwaliteit of smaak.”