Onderzoeker: binnen 2 jaar AVP-vaccin

Binnen 2 jaar is er een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) voor wilde zwijnen op de markt, meldt professor Jose Sánchez-Vizcaíno op topagrar.com.

Jarenlang onderzoek naar AVP door zijn team lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Het vaccin moet via de bek opgenomen worden. De stabiliteit en mogelijke gevolgen van overdosis zijn nog onduidelijk, volgens Topagrar. Overdosis is niet uit te sluiten, omdat er weinig zicht op inname is bij in het wild levende dieren.

Het onderzoek richtte zich op een vaccin voor wilde zwijnen, omdat de EU daar de laatste jaren meer problemen ondervond dan bij varkenshouderijen.

Diverse instituten in meerdere landen zijn al langere tijd bezig met het ontwikkelen van een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest. Onderzoeksteams in Spanje doen altijd al veel onderzoek naar AVP.

Binnen 2 jaar vaccin is ‘uitermate onwaarschijnlijk’

“Het ontwikkelen van een vaccin dat zowel effectief als veilig is, is al decennia lang een uitdaging, met als resultaat dat het er nog altijd niet is”, verklaart dierenarts Willie Loeffen van Wageningen University & Research en AVP-deskundige desgevraagd.

Hij kan niet inhoudelijk reageren op het onderzoek, maar het lijkt hem uitermate onwaarschijnlijk dat er binnen 2 jaar een geregistreerd vaccin op de markt is. “Er moeten heel wat stappen gezet worden voordat een vaccin er is”. Een van de stappen is het proces van officiële registratiestudies, wat meestal al 3-5 jaar kost. Daarnaast moet het vaccin via de bek opgenomen kunnen worden en veilig zijn.

Lange weg te gaan

‘’Ook de EU heeft recent een oproep voor onderzoek naar een vaccin uitgeschreven. Doel is om een paar stappen verder te zetten in de richting een vaccin op basis van bestaande vaccinkandidaten”, meldt Loeffen. Ook dat geeft aan dat men tot de conclusie gekomen is dat er nog een lange weg te gaan is.

Tot slot geeft Loeffen wel aan dat niks onmogelijk is: “Een vaccin binnen 2 jaar lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk, maar ik laat me verrassen.”