Duitsland zet licht op groen voor Isofluran

Niet de dierenarts, maar varkenshouders mogen mogelijk middel gebruiken voor verdoving bij castratie.

De Duitse voedselveiligheidsautoriteit (BVL) heeft het licht voor de toepassing van het verdovingsmiddel Isofluran bij de castratie van biggen op groen gezet. Met het middel kunnen de biggen door middel van inhalering worden verdoofd voor de ingreep. Landbouwminister Julia Klöckner is blij met de toelating en kondigt aan dat ze erop mikt dat de verdoving met Isofluran door de varkenshouders zelf kan worden gedaan en niet door een dierenarts.

Lees verder onder de tweet.

Verplichte verdoving bij castratie

Duitsland is het eerste land in de EU dat een inhaleringsnarcoticum toestaat. Varkenshoudersorganisatie ISN ziet de toelating in Duitsland als een belangrijke stap op de weg naar verplichte verdoving bij castratie van biggen. Dat laat echter onverlet dat 2 jaar opschorting van de plicht noodzakelijk blijft, daar het de varkenshouders nog aan ervaring ontbreekt bij het gebruik van Isofluran, aldus de ISN. Binnenkort wordt duidelijk of het Duitse parlement instemt met de opschorting van de plicht die anders zou ingaan per 1 januari 2019.