Urgenda helpt met kruidenrijk grasland

Klimaat-actiegroep Urgenda is samen met LTO Nederland en Pure Graze een actie gestart om volgend jaar driehonderd boeren tegen gereduceerd tarief aan kruidenrijk grasland te helpen.

Met de actie willen de partijen het totale areaal kruidenrijk grasland volgend jaar met 1.001 hectare vergroten. De campagne wordt gefinancierd middels een crowdfundingsactie.

Kruidenrijk grasland biedt kansen voor biodiversiteit en klimaat. De kruiden zorgen voor veel insecten en weidevogels. Bovendien is kunstmest op dit kruidenrijk grasland niet noodzakelijk, vanwege klavers die stikstof vastleggen in de bodem. Zo wordt ook CO 2 bespaard, aldus Urgenda.

Het Saladebuffet dat Pure Graze speciaal voor deze actie samenstelde, bevat zo’n dertien tot negentien verschillende gras- en kruidensoorten, afgestemd op de grondsoort.