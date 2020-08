Niet minder dan 15% eiwit in rantsoen

Verlagen van het ruweiwitgehalte in krachtvoer naast weidegang zorgt bij melkvee voor een hogere stikstofbenutting en minder verliezen.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. De stikstofefficiëntie neemt toe tot 28%. Voorwaarde is wel dat het totaal ruweiwit in het rantsoen niet lager wordt dan 150 gram per kilo droge stof in combinatie van een minimaal melkureumgehalte van 18. Bij een hogere stikstof benutting pas ook het verminderde stikstofverlies per hectare. De vermindering van het verlies loopt op tot 150 kilo stikstof.

Beweidingssystemen onderzocht op effect voeropname

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie in het onderzoek naar effecten van voeropname van vers gras onder twee verschillende beweidingssystemen. Daarbij is kurzrasen (zeer kort afgrazen) vergeleken met stripgrazen. Ondanks andere verwachtingen werden daar geen verschillen gevonden in drogestofopname. Zelfs bij hogere veebezetting werd steeds een opname van minimaal 6 kilo droge stof per koe bereikt.

Het verschil tussen productie van vet en eiwit gecorrigeerde melk in beide systemen was niet significant.