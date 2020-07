DMK en DOC Kaas houden juli-voorschot gelijk

DMK en dochterbedrijf DOC Kaas houden de melkprijs voor juli gelijk.

De zuivelmarkt is gunstiger dan die was, maar de zogenoemde ‘Kieler grondstofwaarde’ is nog steeds lager dan de uitbetaalprijs van DMK. De standaard-melkprijs bij DOC Kaas blijft € 30,55 per 100 kilo. De meeste leden pakken echter al snel de weidepremie van € 1,75 en 50 cent duurzaamheidspremie mee.

Duitse melkprijs

In Duitsland betaalt DMK een prestatieprijs van € 30,50, maar daar zit € 1 Vlog-premie, 40 cent Milkmaster-premie en 40 cent logistiektoeslag bij in. De kale melkprijs daar bedraagt dus € 29,70 per 100 kilo, bij 4% vet en 3,4% eiwit. Bij DOC Kaas wordt uitgegaan van 4,42% vet en 3,57% eiwit. De kale DMK-prijs voor juli is nog steeds € 1,10 hoger dan de Kieler grondstofwaarde-index voor juni.

Die is met € 28,80 wel € 3 hoger dan de grondstofwaarde in mei. De grondstofwaarde staat voor de berekende opbrengst in Duitsland van een mix van poeders, kaas en boter in een bepaalde maand.