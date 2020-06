Zwavelgehalte in vers gras tot half mei extreem laag

De zwavelgehaltes in vers gras blijken dit voorjaar extreem laag uit te vallen.

Ten opzichte van 2018 en 2019 blijven de gehaltes in de periode van begin april tot halverwege mei ver achter. Dat blijkt uit recente cijfers van Eurofins Agro.

Weinig zwavel dit jaar

Dit jaar is er relatief nog weinig zwavel ter beschikking voor het gras gekomen. Onder normale omstandigheden vindt er in het voorjaar toch al weinig mineralisatie plaats van zwavel, maar door de droogte is dit echter dit jaar extreem laag.

Lager ruw-eiwitgehalte

Eurofins Agro stelt dat de lage gehaltes zwavel in het gras gevolgen hebben voor de gehaltes darmverteerbaar eiwit (DVE) en ruw eiwit (RE). Zwavel is een belangrijke bouwstof van eiwit en aminozuren. Met name voor de opbouw van kwalitatief hoogwaardig eiwit (DVE) in gras is dit nutriënt onmisbaar. Een lagere hoeveelheid zwavel in het gras, in combinatie met de droogte van dit moment, vertaalt zich dan ook direct in een lager ruw-eiwitgehalte.

S-index op het voederwaardeverslag

Door het vochttekort breekt het bodemleven minder organische stof af en komt er dus ook minder zwavel vrij. Als ook de aanvoer vanuit (kunst)mest achterwege blijft, is een zwaveltekort in het voorjaar snel een feit. Zelfs al was de aanvoer vanuit kunstmest op een normaal niveau, dan is er nog altijd het gemis van de mineralisatie in de bodem en heeft de bodem meer moeite gehad ook iets met die kunstmest te doen. Dit heeft ook gevolgen voor de eiwit- en DVE-gehalten in de graskuilen die in die periode gewonnen zijn. De zwavelvoorziening per individuele voorjaarkuil is te beoordelen aan de hand van de S-index op het voederwaardeverslag.

Bodemleven op volle toeren

Nu er regen is gevallen, verwacht Eurofins dat het bodemleven op volle toeren zal gaan draaien en dat ook de beschikbaarheid van zwavel en stikstof toeneemt.