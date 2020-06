556.000 extra fosfaatrechten voor bezwaren

Als gevolg van beroep- en bezwaarschriften en rechtszaken over de toekenning van fosfaatrechten, heeft het ministerie van Landbouw ongeveer 556.000 kilo extra fosfaatrechten uitgegeven.

Dat blijkt uit informatie van het ministerie. De afroming bij de handel in fosfaatrechten van 422.000 kilo in 2018 en 359.000 kilo in 2019 is hiervoor voor een belangrijk deel teniet gedaan.

Het aantal fosfaatrechten in de markt was op 1 mei op ruim 85,7 miljoen kilo, waarvan ongeveer 600.000 kilo toe te schrijven is aan vleesvee. Ook als deze rechten niet meegeteld worden, zit het aantal uitgegeven rechten nog 200.000 kilo boven het toegestane fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo.

Veel extra rechten voor jongvee van vleesvee

Met name de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de toekenning van fosfaatrechten aan jongvee van vleesvee leidde tot de uitgifte van veel extra rechten. Hierdoor heeft het ministerie 228.000 kilo fosfaatrechten uitgegeven. LNV wilde via een regeling voorkomen dat veehouders voor jongvee (bestemd voor de vleesproductie) fosfaatrechten nodig hebben, maar de rechter schoot deze regeling af. Nu wil minister Carola Schouten in de wet opnemen dat voor jongvee alleen fosfaatrechten nodig zijn als de dieren een kalf krijgen of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Jongvee van vleesvee, bestemd om af te mesten, wordt daarmee vrijgesteld van fosfaatrechten.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Melkveehouders hebben met aangespannen bezwaar- en beroepsprocedures tussen januari 2018 en mei 2020 ongeveer 382.000 kilo fosfaatrechten meer toegekend gekregen dan het ministerie ze eerder had beschikt.