Kamer wil minimale kalverimport vanwege corona

De Tweede Kamer wil dat de kalversector de import van kalveren tot het minimum beperkt om dierenwelzijnsproblemen te voorkomen.

Een meerderheid van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Groep Krol – Van Kooten, D66, PVV, FvD en Van Haga steunde een motie van Esther Ouwehand (PvdD) die de regering vraagt om de kalversector hiertoe op te roepen. Aanleiding zijn de problemen in de kalfsvleesketen als gevolg van de coronacrisis. De afzet van kalfsvlees stokt door de sluiting van de horeca, waardoor slachterijen minder kalveren slachten en dieren langer op bedrijven moeten blijven. De import van kalveren is door de sector al fors verminderd als gevolg van gebrek aan kalverplaatsen en vanwege liquiditeitsproblemen.

Welzijnsproblemen voorkomen, NWVA handhaaft

De kalversector heeft landbouwminister Carola Schouten verzekerd de kalveren uit de Nederlandse melkveehouderij te blijven plaatsen. Om welzijnsproblemen op kalverbedrijven te voorkomen, worden de zwaarste kalveren eerst geslacht, zodat de rest voldoende ruimte heeft op de bedrijven.

“De kalversector is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van dierenwelzijnsproblemen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handhaaft indien nodig”, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.