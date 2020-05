Antibioticagebruik flink omlaag met Ida-sensor

Het antibioticagebruik bij melkvee kan met de Ida-sensor flink omlaag gebracht worden. De halsbandsensor is ontwikkeld door Connecterra, een Nederlands agrarisch technologiebedrijf.

Binnen een Europees project, is de Ida-sensor getest in de periode van januari 2018 tot december 2019. Twee melkveebedrijven in België en Nederland hebben meegewerkt aan een veldonderzoek. Op beide bedrijven kreeg de helft van de veestapel een Ida-sensor.

Resultaten sensor

De resultaten laten zien dat het aantal behandeldagen bij de koeien met een sensor lager is. Gemiddeld hadden beide bedrijven 3,16 behandelingsdagen voor niet-Ida-koeien en minder dan 1 behandelingsdag voor een Ida-koe. Het verschil is 68%, wat dus een verminderd percentage antibioticagebruik inhoudt. Het Europese project loopt tot eind 2020. De sensor is al in zestien landen op de markt. De sensor gebruikt dierdata uit managementsystemen en koppelt deze met de gedragmetingen van de koe.

Gebruik Ida

Connecterra heeft als doel om bedrijven in de melkveesector te verbinden. Zo kunnen zuivelaars de tool gebruiken om in te zien hoe het antibioticagebruik of percentage mastitisgevallen bij hun melkveebedrijven is. Voerbedrijven kunnen Ida gebruiken om het voeradvies te ondersteunen.

De Ida-sensor geeft meldingen over tocht, maar onderscheidt zich van andere sensoren doordat ziektes tot twee dagen eerder opgespoord kunnen worden. Ook kunnen boeren veranderingen in bijvoorbeeld het rantsoen of strooisel met Ida meten.

Verbeteringen tool

Connecterra werkt eraan om alle datasystemen op melkveebedrijven te verbinden. Denk hierbij aan melkrobots, voerrobots en dergelijke. Boeren kunnen feedback geven op de meldingen die hij krijgt in de app. Dit verbetert de intelligentie van de tool. Dit levert meer bedrijfsspecifieke informatie op, die de veehouder helpt bij het managen van diergezondheid op zijn bedrijf.