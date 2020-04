Oproep tot lagere melkproductie in Frankrijk en Duitsland

De Franse boerenbond Confédération Paysanne wil dat de melkproductie met 18% wordt teruggedrongen vergeleken met het peil van april 2019. In Duitsland roept Rücker haar leveranciers op de melkaanvoer te beperken.

De bond wil die reductie ook verplichten om te voorkomen dat er te veel melk beschikbaar komt en de melkprijzen fors gaan dalen.

De eerste week van de coronamaatregelen was volgens de bond catastrofaal voor de export. “40% van de Franse melkproductie is bestemd voor die export. Het wegvallen van die vraag heeft de binnenlandse markt, die toch al te kampen heeft met de sluiting van de horeca, scholen en markten, nog eens extra in de wurggreep genomen.”

Meer boter en melkpoeder in voorraad

Tot nu toe is een deel van de overproductie uit de markt gehaald door grotere voorraden van boter en melkpoeder, “maar dat raakt de melkveehouder omdat die toename van de voorraden leidt tot een val van de melkprijs voor de boer”. Volgens de federatie bestaat het risico dat dat maanden, zo niet jaren, zal aanhouden. “Bij veel bedrijven zijn de droogtorens al overvol, waardoor ze de grote aankomende melkstroom niet meer aankunnen.”

40 miljoen liter melk in één week overtollig

De Confédération Paysanne berekent dat in de eerste week van april al 40 miljoen liter melk overtollig is geproduceerd. “Dat vertegenwoordigt 18% van de productie.” Kleinere zuivelbedrijven hebben te kampen met overschotten van 25 tot 30%, terwijl fabrikanten van speciaalkazen 60 tot 80% van hun omzet zijn kwijtgeraakt, somt de federatie op.

De economische dienst voor de zuivelindustrie CNIEL heeft een productiekrimp met 2 tot 5% voorgesteld en daarvoor ook € 10 miljoen uitgetrokken. Volgens de federatie is dat bij lange na niet voldoende, “omdat er wekelijks 18% te veel melk is.”

‘Evenwicht herstellen’

De bond eist daarom dat er met onmiddellijke ingang een verplichte reductie komt van 18%, overeenkomstig het volume dat nu al naar de voorraden verdwijnt. Iedere Franse melkveehouder kan daarbij gebruikmaken van de technische maatregelen die zijn voorgesteld door het instituut voor de veehouderij Idele. ‘’Dit is een absoluut noodzakelijke gezamenlijke en solidaire inspanning. Iedere melkveehouder, ook de biologische, moet meewerken om het evenwicht in de melksector in stand te houden.”

Rücker roept op melkaanvoer te beperken De Duitse zuivelonderneming Rücker roept haar leveranciers in een brief op de melkaanvoer afhankelijk van de mogelijkheden te beperken.

Dit moet de kaasmaker ruimte bieden de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Duitse media melden dat meerdere zuivelondernemingen in Duitsland melkveehouders oproepen de melkaanvoer te beperken.

Hoewel afzet via supermarkten is toegenomen, is de afzet aan restaurants en horeca vrijwel stilgevallen. Groot probleem is het wegvallen van de export naar Zuid-Europa. De export naar Italië en Spanje is volgens Rücker nagenoeg stil komen te liggen.

Afgaande op data van de termijnmarkt in Leipzig zou de melkprijs komende maanden rond de 25 cent per kilo melk liggen. Op de Duitse spotmarkt zouden de prijzen voor levering op korte termijn al onder de 20 cent per kilo melk zijn gedaald.

Medeauteur: Jan Willem Veldman