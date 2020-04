Bernell nieuwe lijstaanvoerder stierindex

De stierindexdraai april 2020 heeft een andere aanblik. De cijfers zijn een stuk lager dan voorheen, wat veroorzaakt wordt door de basisaanpassing.

In het bijzonder vallen de beenscores op, waarbij een groot deel van de stieren nu ondergemiddelde benen vererft volgens de indexen.

VH Bernell is de nummer 1 op de NVI-rangschikking. Deze Deense stier met allround productievererving en uitstekende gebruikseigenschappen heeft al tweedekalfsdochters in Nederland.

K&L importeert Bernell

Bernell wordt geïmporteerd door K&L, waarbij vermarkter Walter Liebregts opmerkt dat hij niet alleen trots is op Bernell want ook bij Montbeliarde, Viking Rood en Jersey heeft de organisatie de nummer 1 dochtergeteste stier in het pakket.

Yuppi stijgt met 120 punten NVI richting de top. Deze Mogul-kleinzoon van AI Total geeft zeer melkrijke dochters. In Nederland, maar ook internationaal, valt de stier Westenrade AltaSpring op. De stier staat op de vierde plaats op de NVI-rangschikking en zijn zonen komen op de internationale indexlijsten in beeld.

Lees verder onder de foto

Fiona 3 is een dochter van lijstaanvoerder Bernell. - Foto: Koole & Libregts

Bookem zakt naar plaats 50

Basisstier Bookem zakt naar plaats 50. Veehouders die op INET selecteren komen terecht bij Baltic. Deze Balisto-zoon heeft +0,16% eiwit. Helaas is er weinig verbreding bij de roodbonte stieren. Delta Booking is nieuwkomer en staat op nummer 3 op de NVI-rangschikking. Maar de stier is, net als de lijstaanvoerder Maxx, dood.

KI Kampen heeft deze indexdraai geluk, want Jotani, Rednex en Efrain zijn koplopers in exterieur en Efrain stijgt ook richting de top-NVI. Bij het MRIJ-ras heeft de Vinkenhof stier Dirk ruim aan kop met zijn goede gehalten en gunstige uiergezondheid.