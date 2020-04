A-ware en Bel verlagen melkprijzen met drie kwartjes

Zowel Royal A-ware als Royal Bel Leerdammer verlagen hun melkprijs met zo’n 75 cent per 100 kilo.

Bij A-ware wordt over april minimaal € 32,75 betaald en maximaal € 37,50 per 100 kilo. De gewogen werkelijke prijs staat volgens opgave van A-ware op € 35,37 per 100 kilo. Ook de biologische melkprijs is met drie kwartjes verlaagd en bedraagt € 48,21 per 100 kilo.

Bel Leerdammer betaalt over maart een kale melkprijs € 35,44 en de maximale € 39,29 per 100 kilo. Dat is inclusief toeslagen voor Vlog, weide en duurzaamheid.

Genoemde prijzen zijn alle exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk. De prijs van Bel Leerdammer is omgerekend naar de gehalten zoals die door de meeste verwerkers worden gehanteerd. Volgens de oude gehaltes (4,41% vet, 3,47% eiwit) betaalt Bel minimaal € 34,72 en maximaal € 38,57 per 100 kilo.