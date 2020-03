Vreugdenhil en Hochwald houden vet- en eiwitprijzen gelijk

Zuivelondernemingen Vreugdenhil en Hochwald Foods houden de vet- en eiwitprijzen in de februari-melkprijs gelijk.

De kale melkprijs van Vreugdenhil komt met € 36,02 per 100 kilo wel € 3,90 lager uit door het wegvallen van de wintertoeslag. De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo, inclusief alle toeslagen komt uit op € 38,12 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL.

Hochwald: inclusief alle toeslagen € 2,90 extra

De melkprijs van Hochwald blijft gelijk op € 34,74 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Wie alle toeslagen meepakt, kan bij Hochwald Foods nog € 2,90 extra ontvangen en komt daarmee op € 37,64 per 100 kilo.